На Орловщине пенсионер столкнулся с BMW X5 и погиб

Авария произошла под Ливнами.

ДТП случилось накануне вечером, в 21 час 20 минут. 77-летний мужчина ехал на «Ладе» по трассе «Орёл — Тамбов» (со стороны областного центра в сторону Ливен).

После 121-го километра он нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с BMW X5 (которым управлял 39-летний мужчина).

Водитель отечественной машины погиб на месте. В иномарке пострадал водитель, а также его 48-летняя пассажирка. Однако госпитализация им не понадобилась.

По данным «Принт-ТВ», погибший пенсионер являлся жителем Смоленской области.

ИА «Орелград»