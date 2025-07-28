В Орле у Детского парка завершили триптих из муралов

Изображения писателей-классиков украсили дома по Почтовому переулку.

Рисунки разместили на домах № 6, 8 и 10. Они будут напоминать орловцам о Фете, Тютчеве и Лескове соответственно.

Культурная акция является частью фестиваля муралов, проходящего в Орле в эти дни. По его итогам к 5 августа в городе должно появиться 15 больших настенных рисунков в современной стилистике.

«Этот триптих для нас — больше, чем просто три работы. Это настоящий художественный диалог между художниками, эпохами и зрителями. Здесь встречаются поэзия и проза, размышление и чувство, форма и слово. Мы гордимся, что именно в этом переулке, в самом сердце Орла, удалось создать такое пространство смыслов», — отметила Любовь Дмитриева, руководитель проектов АНО «Горизонты будущего» (которая организует фестиваль).

Как сообщает Администрация Орла, все три мурала выполнены в разные сроки, но художники держали между собой связь, чтобы создать именно единое полотно из трёх частей.

Ранее сообщалось, что изображение Тютчева создала Айгуль Омуралиева (LAKU) из Новосибирска.

ИА «Орелград»