Орёл одолжит 315 миллионов

Администрация города возьмёт кредит примерно под 22%.

Исполнителя искали с помощью открытого аукциона. В итоге им стал «Сбербанк».

Отметим, что была подана и ещё одна заявка. Однако цена, предложенная «Сбербанком», оказалась ниже.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт уже заключён. Администрация одолжит ровно 315 миллионов рублей на срок до 365 дней.

Точная процентная ставка составляет 22,1375%. Иными словами, «Сбербанк» получит назад не только сумму кредита, но и ещё 69 миллионов 733 тысячи 125 рублей.

ИА «Орелград»