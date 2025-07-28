Орёл одолжит 315 миллионов

28.7.2025 | 10:36 Важное, Новости, Экономика

Администрация города возьмёт кредит примерно под 22%.

ИА “Орелград”

Исполнителя искали с помощью открытого аукциона. В итоге им стал «Сбербанк».

Отметим, что была подана и ещё одна заявка. Однако цена, предложенная «Сбербанком», оказалась ниже.

Как сообщается на сайте госзакупок, контракт уже заключён. Администрация одолжит ровно 315 миллионов рублей на срок до 365 дней.

Точная процентная ставка составляет 22,1375%. Иными словами, «Сбербанк» получит назад не только сумму кредита, но и ещё 69 миллионов 733 тысячи 125 рублей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования