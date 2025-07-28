Улица Карачевская и трамвайное депо могут изменить статус

Однако эксперты рекомендовали провести дополнительные обсуждения.

Вопросы о будущем улицы Карачевской и дома №39 по улице Пушкина стали предметом обсуждения на очередном заседании научно-методического совета по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры). Его провел руководитель управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов. По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона, на заседании также присутствовал древлехранитель Орловской епархии протоиерей Евгений Евстифеев.

«Первым вопросом стало обсуждение включения в реестр объектов культурного наследия железнодорожного вокзала в селе Отрадинское, построенного в 1870-х годах. Участники подчеркнули важность сохранения не только архитектуры этого здания, но и памяти о развитии транспортной системы, служившей на благо жителей Орловской губернии», – сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ.

Но особое внимание было уделено улице Карачевской в Орле, которая начинается храмом Усекновения главы святого Иоанна Предтечи 1805 года постройки и завершается Церковью Богоявления Господня, датируемой началом XVIII века. Это придает городскому пространству особое значение, наполненное памятью о духовной и светской жизни Орла, отметили в митрополии, подчеркнув, что архитектурный облик этой улицы формировался на протяжении более чем двух столетий и сегодня включает в себя дома купцов и ремесленников в стиле классицизма и эклектики.

Члены совета рассмотрели вопрос о включении этой улицы в список выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. И решили еще детальнее проработать данный вопрос. Они единогласно рекомендовали управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области направить в администрацию города Орла имеющиеся документы.

В том числе предложено направить в мэрию схему предполагаемого достопримечательного места, для рассмотрения и внесения предложений о целесообразности включения улицы Карачевской в список выявленных памятников истории и культуры. И этому же управлению рекомендовано провести повторное заседание совета для принятия решения о включении или отказе во включении улицы в реестр.

Кроме того, в этот же реестр могут включить или не включить дом №39 по улице Пушкина. В 1898 году здесь начал работу один из первых электрических трамваев России, ставший частью истории города. В результате непростого обсуждения (мнения разделились: «за» проголосовали 7 человек, «против» – 3) эксперты решили лично выйти на место и осмотреть здание. Они рекомендовали управлению по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области организовать дополнительное выездное заседание совета для осмотра дома №39 по улице Пушкина, в том числе его подвала.

ИА “Орелград”