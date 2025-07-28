В День города в Орле споёт группа Uma2rman

28.7.2025 | 13:20 Культура, Новости, Общество

Это произойдёт в рамках фестиваля «Русское лето. ZaРоссию».

русскоелето.рф

Межрегиональный фестиваль проходит третий год подряд. Однако в этом году он начнётся именно с Орла, сообщает fedpress.ru. Затем фестиваль состоится ещё в 14 городах в пяти федеральных округах России.

Uma2rman станет «гвоздём программы». Также орловцы увидят выступление группы «ПослеZавтра» и других исполнителей. Запланированы культурные и спортивные мероприятия.

Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» начнётся в 15 часов на площади Ленина.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


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