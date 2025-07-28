Ященко рассчитывает на сдачу ФОКа на Матвеева осенью

Руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» отметил очередную «активизацию» подрядчика.

О главных стройках региона поговорили на совещании в администрации 28 июля. Среди прочего упомянут физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Матвеева, который обещали сдать в 2024 году, потом в мае 2025, далее в августе … По ФОКу вышло распоряжение правительства Орловской области о переносе фактических сроков, пояснил Александр Ященко.

«И мы видим: на объекте идет реальное увеличение людей, и объем работ, активно завозятся материалы. Мы рассчитываем, что в те сроки, которые указаны, подрядчик объект завершит и его сдаст», – заявил руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик». – Окончательное строительства – 15 октября».

На сегодняшний день, по словам Ященко, ФОК готов на 65%.

«Сейчас идет активное наращивание темпов работ. Ведутся работы по устройству инженерных сетей. Завершается работа по устройству чернового пола. Полностью выполнено остекление административно-бытового корпуса, ведется монтаж трубопроводов горячего и холодного водоснабжения. Завершены работы по вентиляции и кондиционированию, кирпичной кладке. Приступили к штукатурным работам».

Отметим, контракт на строительство был заключен с ООО «АС Монтаж» в апреле 2023 года. Цена объекта за это время выросла до 347 500 968 рублей 83 копеек. Дата окончания исполнения – 26 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки». Этот же подрядчик строит школу в Жилина. Учредитель компании подозревается в мошенничестве: обналичивании бюджетных средств через субподрядчиков, которые фактически не ведут хоздеятельность.

ИА “Орелград”