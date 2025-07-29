3 августа в Орле пройдёт тургеневский праздник

Мероприятие под названием «Крылья любви» проведут сразу на пяти площадках.

Все они находятся на территории сквера «Дворянское гнездо».

На главной сцене в 11 часов выступит детский духовой оркестр «Прометей». В 11:30 состоится официальное открытие праздника.

Затем программу продолжат Орловской детской хореографической школы имени Панковой, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Екатерина Нескина, а также Елизавета Вдовина. Также создать нужное настроение помогут артисты театра имени Тургенева — в образах героев писателя.

В 11:45 откроется программа, посвящённая романсам и ариям 18 и 19 века. В 12:10 здесь же стартует мастер-класс по историческим танцам.

На ротонде с 12 до 13 часов собственную программу представит муниципальный театр «Русский стиль» имени Бахтина. Параллельно, в то же время, Орловский областной театр кукол на отдельной площадке покажет спектакль для самых маленьких.

В «Летней беседке» в полдень начнутся литературные посиделки. Гости праздника смогут оценить авторские программы Ульяны Безруковой, Анны Поповой, Андрея Елисеева, а также клуба «Шаг навстречу».

В нижнем парке в 12 часов начнётся концерт Орловского русского народного хора имени Крепких. Параллельно на лужайке фольклорный ансамбль «Разноцветие» организует игры и забавы для всех желающих.

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ИА «Орелград»