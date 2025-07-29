Клычков рассказал о флаге Орловщины над Артёмовском

По его словам, это был первый флаг, появившийся над городом, ранее известным как Бахмут.

«Первый флаг, который был над Бахмутом, – Орловской области», – заявил орловский губернатор в интервью «Ведомостям».

По словам Клычкова, он бывал в этом населённом пункте, а также в Соледаре и Попасной. Всего орловский глава совершил около 15 поездок в зону СВО.

Кроме того, такие поездки совершала супруга Клычкова, а также его сын, на тот момент несовершеннолетний.

Бои за Артёмовск (Бахмут) продолжались с августа 2022 по май 2023 года.

ИА «Орелград»