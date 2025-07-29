Сдержать цены поможет ФАС

Служба продолжает постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

Так, в Орловском УФАС России напомнили, что региональные власти уже на протяжении ряда лет активно заключают добровольные соглашения о стабилизации цен с участниками рынка. И в регионах, где такие соглашения действуют, наблюдается положительный эффект в сравнении с динамикой цен в регионах, где они не заключались. По состоянию на июль 2025 года, указанные соглашения заключены в 70 регионах страны, включая Орловскую область. На данный момент к ним присоединились около 15 тысяч хозяйствующих субъектов, в том числе 275 производителей, 38 оптовых организаций, 14 585 организаций торговли, 68 аптечных сетей и пунктов, три АЗС.

«Кроме того, ФАС России рекомендует торговым сетям и поставщикам расширять практику заключения долгосрочных договоров, – следует из сообщения пресс-службы. – Ведомство предлагает закреплять в них определенные двумя сторонами объемы и цены поставки (диапазон цен, формулы цен), а также двустороннюю ответственность за невыполнение этих условий. По мнению службы, это позволит в том числе нивелировать влияние сезонного фактора на формирование закупочных цен на продукты питания».

В Орловской области еще с 2022 года такие федеральные торговые сети как «Магнит», группа компаний Х5 (сеть магазинов «Перекресток» и «Пятерочка») держат добровольно взятые обязательства по ограничению торговых наценок на продовольственные товары. По мнению антимонопольного ведомства, ограничение ими наценок на отдельные позиции социально значимых продуктов позволяет сдерживать цены на востребованные товары и повышать не только их доступность для граждан, но и конкурентоспособность самих сетей.

Мониторинг ценовой ситуации на потребительском рынке региона доказывает, что крупные торговые сети действительно предлагают социально значимые продукты питания по более низким ценам. На текущий момент цены на свинину бескостную, например, в орловских торговых сетях варьируются от 284 до 413 рублей за один килограмм, на рыбу мороженую (путассу) – от 74 до 129 рублей за килограмм, на курицу охлажденную – от 187 до 209 рублей за килограмм.

Питьевым молоком сети торгуют по цене от 45 до 72 рублей за один литр, ржаным хлебом – от 15 до 39 рублей за 350 граммов. В УФАС отмечают, что наибольшее количество регионов заключили соглашения именно по питьевому молоку и хлебу. Так, соглашения по питьевому молоку заключены в 61 регионе, хлебу и булочным изделиям из пшеничной муки – в 60, хлебу ржаному и ржано-пшеничному – в 58 регионах.

ИА «Орелград»