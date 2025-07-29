Участие в ПДС принесло орловцам 16,8 миллиона рублей

Жители Орловской области получили налоговые вычеты.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 июля 2025 года налоговые вычеты за 2024 год по программе долгосрочных сбережений (ПДС) заявили 225 жителей региона. Из них 16 граждан заявили вычеты в размере сумм, внесенных на их индивидуальный инвестиционный счет, а еще 209 человек – в размере сумм, уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений. Общая сумма заявленных налоговых вычетов ПДС составила 16,8 миллиона рублей.

Напомним, что указанная программа взяла старт в январе 2024 года. Это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать финансовую «подушку безопасности», которую можно использовать на любые цели. Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что с момента старта программы ее участниками стали уже чуть более 39 тысяч орловцев, или 5,6 процента от общего числа жителей региона. А в целом по стране заключено около 5 миллионов договоров ПДС, общий объем фактических взносов составляет 268,7 миллиона рублей.

«Участие в программе добровольное, – напомнили в пресс-службе губернатора. – Проектом могут воспользоваться граждане любого возраста с момента совершеннолетия. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого лица, независимо от его возраста. Операторами программы, которые обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений, являются негосударственные пенсионные фонды».

Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений. Размер взносов определяется гражданами самостоятельно – от 2000 рублей. Внесенные на счет средства будут застрахованы на 2,8 миллиона рублей. Программа предусматривает дополнительное софинансирование со стороны государства – до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, участники могут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей в год.

В областной налоговой службе напомнили, что к ним относятся вычеты: в сумме уплаченных в налоговым периоде пенсионных взносов по договорам НПО, предусматривающим выплату негосударственной пенсии; в сумме уплаченных в налоговым периоде сберегательных взносов по договорам ДС, заключенным в свою пользу или в пользу членов семьи и близких родственников; в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года; в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям на ИИС.

Гражданин может заключить договоры с несколькими операторами. Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги возможно в случае наступления особых жизненных ситуаций – для дорогостоящего лечения или на образование детей.

ИА «Орелград»