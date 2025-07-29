В Орловской области привели в порядок святой источник

29.7.2025 | 11:40 Новости, Общество

Работы завершились в Колпнянском районе.

Фото: газета Колпнянского района «За изобилие»

Об этом сообщила местная газета «За изобилие».

В муниципальном образовании отреставрировали Святой Андреевский источник. Как поясняет издание, для работ был привлечён один из колпнянских мастеров.

Внутри помещений очистили полы и стены, устранили поломки, заменили обветшавшие элементы. В крытой купели установили новое ограждение бассейна, а также окно. Кроме того, все сооружения (включая металлическую лестницу) покрасили.

Согласно табличке, установленной рядом с источником, его содержанием занимается сельскохозяйственное предприятие АО «Орёл НобельАгро».

Фото: газета Колпнянского района «За изобилие»

ИА «Орелград»


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