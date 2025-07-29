В Орловской области привели в порядок святой источник

Работы завершились в Колпнянском районе.

Об этом сообщила местная газета «За изобилие».

В муниципальном образовании отреставрировали Святой Андреевский источник. Как поясняет издание, для работ был привлечён один из колпнянских мастеров.

Внутри помещений очистили полы и стены, устранили поломки, заменили обветшавшие элементы. В крытой купели установили новое ограждение бассейна, а также окно. Кроме того, все сооружения (включая металлическую лестницу) покрасили.

Согласно табличке, установленной рядом с источником, его содержанием занимается сельскохозяйственное предприятие АО «Орёл НобельАгро».

ИА «Орелград»