На Орловщине начала действовать новая льгота

Она касается детей, оставшихся без родителей или без их попечения.

Мера социальной поддержки затрагивает несовершеннолетних из данных категорий, которые обучаются в общеобразовательных организациях нашего региона. Теперь им возместят средства, потраченные на проезд в городском и пригородном транспорте.

«Денежная выплата производится в размере 1300 рублей в месяц», – уточнили в пресс-службе правительства Орловской области.

Чтобы получить выплату, законный представитель ребёнка должен подать заявление в орган социальной защиты, причём не позднее 1 августа текущего года.

Также в пресс-службе указали, что в случае, если ребёнок пользуется транспортом образовательной организации (или стационарного учреждения социального обслуживания, которое подчиняется профильному департаменту), то расходы ложатся на счёт данной организации (или учреждения).

ИА «Орелград»