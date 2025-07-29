На Орловщине начала действовать новая льгота

29.7.2025 | 11:20 Новости, Транспорт

Она касается детей, оставшихся без родителей или без их попечения.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Мера социальной поддержки затрагивает несовершеннолетних из данных категорий, которые обучаются в общеобразовательных организациях нашего региона. Теперь им возместят средства, потраченные на проезд в городском и пригородном транспорте.

«Денежная выплата производится в размере 1300 рублей в месяц», – уточнили в пресс-службе правительства Орловской области.

Чтобы получить выплату, законный представитель ребёнка должен подать заявление в орган социальной защиты, причём не позднее 1 августа текущего года.

Также в пресс-службе указали, что в случае, если ребёнок пользуется транспортом образовательной организации (или стационарного учреждения социального обслуживания, которое подчиняется профильному департаменту), то расходы ложатся на счёт данной организации (или учреждения).

ИА «Орелград»


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