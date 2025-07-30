Гимназия №39 «вряд ли откроется» к новому учебному году

Если мэр Орла «признает риски», то управление образования более конкретно в прогнозах.

Подготовку к новому учебному году обсудили на заседании профильного комитета Горсовета 30 июля. Депутатов особо интересовала судьба капитально ремонтируемых школ.

«39 школа вряд ли откроется, – ответила и. о. начальника управления управление образования, спорта и физической культуры администрации города Наталья Ерзина. – 32 и 15 откроется».

«Кто-то несет ответственность? – задался вопросом депутат Николай Паршиков. – Как же так? Как детям быть? Родители жалобу написали президенту».

«Ответит директор, к сожалению», – предположила председатель комитета Татьяна Малыгина.

В школе №15 на Веселой слободе уже проходит приемка, сообщила Наталья Ерзина. Школа №29 ремонтируется пока в графике. Как и планировалось, учащиеся начнут учебный год 2025/26 в соседних учреждениях.

В целом же более сотни учреждений начали подготовку сразу после завершения предыдущего учебного года. На ремонт выделено 57,8 млн рублей. В первоочередном порядке уставляют аварийные ситуации и работают с предписаниями надзорных органов. В 23 зданиях ремонт завершен, в 24 проводится. Некоторые работы еще в торгах. Освоение средств на 23 июля – 39%. Более 18,4 млн предусмотрено на обновление материальной базы. 44 организации уже приобрели запланированное оборудование. Предусмотрено 9,6 млн рублей на благоустройство прилегающей территории, включая снос 227 деревьев. На антитеррористическую безопасность направят 4,5 млн рублей. Около 7 млн рублей предусмотрено для медосмотров, поверку приборов учета, обучение сотрудников, закупку аттестатов и тд. До 13 августа межведомственная комиссия проводит проверку готовности и дает добро на старт учебного процесса.

ИА “Орелград”