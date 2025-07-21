Мэр Орла признал риски по одной капитально ремонтируемой школе

Юрий Парахин рассказал о готовности зданий к новому учебному году.

На совещании в администрации региона 21 июля градоначальник доложил, что школа №15 готова на 95%. Сейчас приступили к уборке классов, сборке мебели и установке оборудования (подрядчик ООО «Авилон»). По лицею №32 сроки выполнения работ по условиям контракта – 1 августа текущего года. Работает ООО «Стройкомплект».

«В настоящее время ведется укладка линолеума, завезены двери, начата их установка. Заводится мебель и оборудование пищеблока. Количество рабочих на объекте – 35 человек. Техническая готовность – 85%. Для введения в эксплуатацию 1 сентября заказчиком определен список необходимых работ, которые должны быть завершены в первую очередь для своевременного запуска учебного процесса», – пояснил Юрий Парахин.

По гимназии №39 просрочка по вводу объекта в эксплуатацию уже 67 дней (также работает ООО «Стройкомплект»). С 15 мая начисляются пени за нарушение сроков исполнения муниципального контракта и выставлены претензии на сумму 300 тысяч рублей, сообщил мэр Орла.

«Техническая готовность объекта около 80%. Перейти к активной фазе завершения работ сейчас мешает отсутствие у подрядчика необходимых финансовых ресурсов для закупки строительных материалов и оборудования», – пояснил Юрий Парахин.

Мэру был задан и главный вопрос, который волнует всех родителей: откроются ли школы в сентябре?

«У нас нет сейчас оснований говорить о том, что мы не откроем какую-либо школу для запуска учебного процесса. У нас есть риски по 39-й школе, действительно есть, мы о них сейчас говорим, а по 32-й рисков нет», – ответил Юрий Парахин.

Отметим, 28 февраля заключен муниципальный контракт на капремонт здания школы №29 на сумму 139,7 млн рублей. Срок завершения работы – 30 ноября 2026 года. СОО «СК Гранит» уже освоено 74 миллиона рублей.

ИА “Орелград”