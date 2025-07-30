На Орловщине иномарка налетела сразу на два мотоцикла

Авария произошла накануне в тёмное время суток.

Как пояснили в ГАИ Орловской области, ДТП случилось в 22:10 на трассе «Дросково — Колпны — Ярище».

26-летний водитель ехал на «Ауди А4» со стороны Колпны в сторону Ярище. Однако немного отъехав от райцентра, он допустил столкновение сразу с двумя мотоциклами – Recer 110 и Recer Skyway 300.

Обоими двухколёсными транспортными средствами управляли несовершеннолетние (каждый оказался 2007 года рождения). Также оба они получили телесные повреждения.

Однако госпитализация понадобилась только одному (водителю Recer Skyway 300). Его доставили сначала в Колпнянскую ЦРБ, а затем — в Орёл, в НКМЦ имени Круглой.

ИА «Орелград»