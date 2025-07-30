В Орле создали мурал в честь Владимира Турбина

Портрет врача и монаха появился на здании филиала поликлиники №2.

Турбин изображён в белом халате и с ангелом за спиной. Рисунок украшает здание по улице Горького, 14.

Мурал создан в рамках специального фестиваля, который проходит в нашем городе в эти дни. К 5 августа стены зданий Орла украсят 15 больших рисунков. Большинство из них уже готовы.

Напомним, в этом году исполнилось 120 лет со дня рождения врача. На Троицком кладбище был обновлён семейный мемориал Турбиных. Кроме того, в Орловской областной больнице торжественно открыли мемориальную доску.

Владимир Турбин известен своей героической деятельностью в годы Великой Отечественной войны. Тогда он организовал в оккупированном Орле подпольный госпиталь («русскую больницу»), где тайно проходили лечение красноармейцы.

В 1947 году Турбин был рукоположен в сан иеромонаха.

ИА «Орелград»