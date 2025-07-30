Орловчанка отремонтировала планшет, но лишилась украшений

У женщины пропало имущество на четверть миллиона рублей.

Подозреваемый установлен. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Орловчанка сама обратилась в полицию. Она рассказала, что вызвала на дом мастера по ремонту компьютерной техники. Ей нужно было отремонтировать планшет. При этом она имела дело не со знакомым, а со случайным гражданином. Орловчанка нашла соответствующий номер в интернете и, позвонив на него, якобы попала в колл-центр.

Через 15 минут после ухода мастера женщина заметила пропажу золотых украшений — цепочки, перстня и серёжек. Их общая стоимость составляла около 250 тысяч рублей. Ранее золотые изделия лежали в шкафу на открытой полке.

Полиция, действуя «по горячим следам», установила подозреваемого и изъяла похищенное. Оказалось, что это индивидуальный предприниматель 2002 года рождения, житель нашей области. Золото нашли в его автомобиле. Мужчина признался в хищении.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»