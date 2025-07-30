На Орловщине торговали свининой с лекарствами

В мясе нашли остаточное количество лекарственных препаратов.

Нарушение совместными усилиями выявили прокуратура и орловское управление Россельхознадзора.

Свинина продавалась в Ливнах на местном рынке (АО «ТК — Центральный»). Факт установили в июне этого года. Известно, что продукцию реализовывали двое индивидуальных предпринимателей.

Исследование, организованное Россельхознадзором, показало, что в обоих пробах свинины содержится остаточное количество левамизола. Это лекарство употребляется для борьбы с гельминтами. Кроме того, в одной из проб нашли диклофенак – нестероидный противовоспалительный препарат.

Производителем продукции являлись вороженские ООО «Сагуны Мясокомбинат» и ООО «МПК Сагуны».

«Потребление продуктов, содержащих остаточные количества лекарственных средств, негативно влияет на здоровье людей», – напомнили в ведомстве. Кроме того, это является нарушением законодательства (в частности, требований технических регламентов Таможенного союза).

В итоге обоих ИП оштрафовали на общую сумму 60 тысяч рублей. Им были объявлены соответствующие предостережения. Также об установленных фактах проинформировали все ведомства и юрлица, причастные к данному вопросу.

ИА «Орелград»