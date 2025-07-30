В Орле погасили долг по зарплате в 74 тысячи

30.7.2025 | 16:30 Закон и порядок, Новости

ИП не выплатил зарплату работнику.

Фото: vk.com/club56875931

Уголовное дело возбуждалось по инициативе прокуратуры. Им занимался Следственный комитет.

Как рассказали в орловском управлении СКР, с декабря 2024 года по май 2025 года бизнесмен не выплатил работнику около 74 тысяч рублей. Орловцу вменили статью 145.1, часть 2 (невыплата заработной платы).

Известно, что в рамках следствия у подозреваемого изъяли и арестовали имущество. На данный момент долг погашен.

«Проведение комплекса следственных и иных процессуальных действий продолжается», – уточнили в СКР.

ИА «Орелград»


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