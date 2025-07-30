Депутатов попросили согласовать уже установленную в Орле стелу

Памятник разместили в парке Победы до одобрения представительного органа.

Вопрос об установке стелы в память о сотрудниках органов госбезопасности Орловской области обсудили на заседании профильного комитета Горсовета 30 июля. С ходатайством выступили сотрудники УФСБ России по Орловской области. Местом установки выбран парк Победы. Стела разместится у часовни.

Председатель комитета по образованию, культуре и соцполитике Татьяна Малыгина отметила, что работы проводятся за счет благотворительных средств. На стеле будут увековечены имена сотрудников органов госбезопасности, погибших и пропавших в годы Великой Отечественной войны. (Всего 67 человек, сообщала администрация Орла). Депутаты поддержали установку и решили вынести вопрос на сессию.

Отметим, 30 июля стела уже стоит. Хотя сессия, на которой она получит одобрение, состоится 1 августа.

Ранее установка бюста Ушакова потребовала разъяснений.

ИА “Орелград”