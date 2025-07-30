В Орле создали первый в мире электрический «Инвамобиль»

Это особый транспорт с голосовым управлением.

Он предназначен для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

Автором проекта является Александр Востриков. Орловцам он известен как заместитель руководителя Департамента социальной защиты области.

Как пишет «Орловский вестник», транспортное средство способно развивать скорость до 40 километров в час. Запас хода на одном заряде составляет 60 километров. «Инвамобиль» может перевезти до двух человек и до 200 килограммов груза.

Задняя дверь открывается автоматически. Это обеспечивает доступ в салон для водителя в инвалидной коляске.

По словам Вострикова, для управления «Инвамобилем» не требуется регистрация в ГИБДД и получение водительского удостоверения. По своим техническим параметрам «Инвамобиль» относится к средствам индивидуальной мобильности.

«Сейчас у нас есть концепт. Мы проводим серию испытаний и дорабатываем конструкцию. Приглашаем к сотрудничеству конструкторские объединения и автосервисы», — рассказал орловец.

ИА «Орелград»