Орёл может вернуться к «печатному» расписанию транспорта

В связи с ограничениями связи электронные табло не работают.

Вопрос информирования пассажиров о движении общественного транспорта обсудили в Горсовете 30 июля. Вместо начальника комитета транспорта, чья должность вакантна, ответ держал заместитель мэра Алексей Степанов. Ранее информационные табло синхронизировались с данными РИЦ и корректировались с GPS. Теперь, в связи с ограничениями, придется перейти на работу «в ручном режиме».

У ТТП есть диспетчер, который может ответить на вопросы горожан по телефону, но это лишь малая часть сети. Заместители председателя Орловского городского Совета Сергей Швалов отметил, что в ближайшее время ограничение связи сохранится.

«Можем ли мы вернуться к печатному виду?» – поинтересовался он.

Алексей Степанов ответил, что вопрос о выделении отдельных каналов для некоторых сфер деятельности обсуждается. Однако… «Не исключаю, что будем расклеивать», – сказал Степаанов, также отметил, что печатное или ламинированное расписание может «провисеть лишь сутки, а может и месяц».

ИА “Орелград”