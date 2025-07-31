На Орловщине открыли три новых Центра общения старшего поколения

31.7.2025 | 17:40 Новости, Общество

Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Орловской области.

Фото: sfr.gov.ru

Центры оборудовали в клиентских отделениях фонда. Они появились в Залегощи, Змиёвке и Тросне.

Ранее в регионе начали работу семь аналогичных центров. Уточнить их адреса можно на сайте СФР.

Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья».

В центрах есть доступ к персональным компьютерам, книгам, настольным играм. Здесь можно получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с защитой своих прав, пенсией, социальной поддержкой.

Также здесь читают лекции, проводят мастер-классы, организуют разнообразные акции, конкурсы, фестивали.

ИА «Орелград»


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