На Орловщине открыли три новых Центра общения старшего поколения

Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Орловской области.
Центры оборудовали в клиентских отделениях фонда. Они появились в Залегощи, Змиёвке и Тросне.
Ранее в регионе начали работу семь аналогичных центров. Уточнить их адреса можно на сайте СФР.
Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья».
В центрах есть доступ к персональным компьютерам, книгам, настольным играм. Здесь можно получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с защитой своих прав, пенсией, социальной поддержкой.
Также здесь читают лекции, проводят мастер-классы, организуют разнообразные акции, конкурсы, фестивали.
ИА «Орелград»