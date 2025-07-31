5 августа в Орле впервые пройдёт Парад предприятий

31.7.2025 | 17:25 Новости, Общество, Экономика

Мероприятие приурочено ко Дню города.

Фото: Администрация Орла

Торжественное шествие состоится на площади Ленина в 10:30. Об этом сообщает Администрация Орла.

В параде примут участие 24 ведущих предприятия региона. Они в яркой форме расскажут о своей работе, трудовых династиях и традициях. Среди участников – ПАО «СЗ «Орелстрой», АО «Орловский хлебокомбинат», МБУ «Спецавтобаза», АО «Орелоблэнерго», ООО «Керама Марацци».

Ожидается, что по площади пройдут около 1400 человек, а также проедут 25 единиц спецтехники.

Сегодня в Орле состоялась репетиция данного мероприятия.

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ИА «Орелград»


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