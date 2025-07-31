Орловец на почве ревности сломал ногу жене

Теперь у него есть один год, чтобы доказать свое исправление.

Глазуновский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное преступление против здоровья человека). Как следует из материалов дела, преступление было совершено в феврале 2025 года, когда оба супруга находились у себя дома. В вечернее время муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности сломал жене ногу.

Он схватил стопу лежащей женщины и резко повернул ее в правую от себя сторону. Это привело к винтообразному перелому нижней трети большеберцовой кости правой голени и перелому нижней трети малоберцовой кости правой голени. Эти травмы, согласно заключению судебно-медицинской эксперта, расцениваются в совокупности по квалифицирующему признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть, то есть как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Суду он рассказал, что в тот день пришел домой с работы в нетрезвом состоянии и дома продолжил выпивать. Жена была на кухне, готовила ужин. В промежуток с 19 до 20 часов на почве ревности у него с женой произошел конфликт. Сначала он толкнул ее, она упала спиной на пол и правой ногой пыталась оттолкнуть его от себя. Тут-то он и схватил ее стопу обеими руками и резко вывернул ее в правую сторону. Мужчина заявил, что если бы он был трезвым, то никогда не сломал бы жене ногу.

Он также сообщил, что очень переживал из-за своего поступка. С женой они помирились, он неоднократно приносил ей свои извинения, взял на себя все домашние работы, помогал ей в медицинской реабилитации, покупал лекарства. Потерпевшая в судебном заседании подтвердила его слова и рассказала, что словесный конфликт, вспыхнувший на почве ревности, ей надо было бы сгладить, но «она распыляла его».

«С учетом наличия смягчающих (активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья, признание вины и раскаяние в содеянном, а также действия подсудимого, направленные на заглаживание вреда) обстоятельств, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условным с испытательным сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу», – сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда.

ИА «Орелград»