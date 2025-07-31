В полиции рассказали о трагическом ДТП в Кромском районе

31.7.2025 | 11:40 Важное, Новости, Происшествия

В Орловской области ребенок погиб после наезда мотоцикла, которым управлял подросток.

ИА “Орелград”

ДТП произошло вечером 30 июля в деревне Черкасская. 15-летний мотоциклист управлял незарегистрированным эндуро-мотоциклом RACER 250 без номерных знаков. Примерно в 20:35 он сбил пятилетнюю девочку, которая каталась на детском самокате. Малышка передвигалась по проезжей части, хотя тротуар был свободен.

Девочка находилась без присмотра взрослых, уточнили в УМВД России по Орловской области. Пострадавшая получила серьёзные травмы, бригадой скорой помощи доставлена в больницу. Впоследствии скончалась в медицинском учреждении. Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский обратился с призывом к взрослым – беречь себя и своих детей. Несмотря на зачастившую информацию о трагедиях с участием питбайкеров, несовершеннолетние продолжают активно использовать средства индивидуальной мобильности с согласия родителей, констатировал омбудсмен.

ИА “Орелград”


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