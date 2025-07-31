Орловские власти пытаются сгладить проблемы с отключением интернета

Задачу хотят решать комплексно.

Тему прокомментировал губернатор Андрей Клычков. Орловский глава сделал это на очередном прямом эфире в своих социальных сетях.

По его словам, сейчас в Орловской области отрабатывается поручение по развертыванию сети Wi-Fi в общественных местах. Также областные власти «находятся в прямом диалоге» с операторами по вопросу перерасчёта по тарифам за мобильный интернет.

«Вопрос не решится мгновенно. Как только угроза пройдёт, интернет будет включён», – добавил Клычков.

ИА «Орелград»