Орловские власти пытаются сгладить проблемы с отключением интернета

Задачу хотят решать комплексно.
Тему прокомментировал губернатор Андрей Клычков. Орловский глава сделал это на очередном прямом эфире в своих социальных сетях.
По его словам, сейчас в Орловской области отрабатывается поручение по развертыванию сети Wi-Fi в общественных местах. Также областные власти «находятся в прямом диалоге» с операторами по вопросу перерасчёта по тарифам за мобильный интернет.
«Вопрос не решится мгновенно. Как только угроза пройдёт, интернет будет включён», – добавил Клычков.
ИА «Орелград»