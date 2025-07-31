В связи с Днём города в Орле ограничат СИМ

Эта мера поможет обезопасить гостей праздничных мероприятий.

Информацию сообщили в Администрации Орла.

Со 2 по 5 августа (в течении всех полных суток) стоянка и движение средств индивидуальной мобильности запрещается

на улице Горького (от Брестской до Пионерской),

на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),

в проезде от Салтыкова-Щедрина до Горького;

на улице Пролетарская Гора,

в переулке Почтовом (от Пролетарской Горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),

на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),

на улице Красноармейской (от Октябрьской до Горького),

на улице Гуртьева (от Октябрьской до Горького),

на улице Пионерской (от Октябрьской до Горького).

Кроме того, непосредственно 5 августа с 6 до 11 часов стоянка и движение СИМ будет запрещена

на улице Гостиной (от Гагарина до Красного моста),

на Красном мосту,

на улице Московской (от Красного моста до переулка Новосильского),

на улице Покровской (от Московской до Советской)

на улице Степана Разина (от Московской до Советской),

на улице 4-й Курской (от Новосильской до Пушкина),

на улице Пушкина (от Красного моста до переулка Новосильского).

на площади Мира (от Пушкина до Московской).

ИА «Орелград»