В связи с Днём города в Орле ограничат СИМ

Эта мера поможет обезопасить гостей праздничных мероприятий.
Информацию сообщили в Администрации Орла.
Со 2 по 5 августа (в течении всех полных суток) стоянка и движение средств индивидуальной мобильности запрещается
- на улице Горького (от Брестской до Пионерской),
- на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
- в проезде от Салтыкова-Щедрина до Горького;
- на улице Пролетарская Гора,
- в переулке Почтовом (от Пролетарской Горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
- на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
- на улице Красноармейской (от Октябрьской до Горького),
- на улице Гуртьева (от Октябрьской до Горького),
- на улице Пионерской (от Октябрьской до Горького).
Кроме того, непосредственно 5 августа с 6 до 11 часов стоянка и движение СИМ будет запрещена
- на улице Гостиной (от Гагарина до Красного моста),
- на Красном мосту,
- на улице Московской (от Красного моста до переулка Новосильского),
- на улице Покровской (от Московской до Советской)
- на улице Степана Разина (от Московской до Советской),
- на улице 4-й Курской (от Новосильской до Пушкина),
- на улице Пушкина (от Красного моста до переулка Новосильского).
- на площади Мира (от Пушкина до Московской).
ИА «Орелград»