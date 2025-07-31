В связи с Днём города в Орле ограничат СИМ

31.7.2025 | 11:20 Новости, Транспорт

Эта мера поможет обезопасить гостей праздничных мероприятий.

ИА “Орелград”

Информацию сообщили в Администрации Орла.

Со 2 по 5 августа (в течении всех полных суток) стоянка и движение средств индивидуальной мобильности запрещается

  • на улице Горького (от Брестской до Пионерской),
  • на улице Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Горького),
  • в проезде от Салтыкова-Щедрина до Горького;
  • на улице Пролетарская Гора,
  • в переулке Почтовом (от Пролетарской Горы до дома №16 и от Ленина до Левого берега реки Орлик),
  • на улице Салтыкова-Щедрина (от Полесской до Красноармейской),
  • на улице Красноармейской (от Октябрьской до Горького),
  • на улице Гуртьева (от Октябрьской до Горького),
  • на улице Пионерской (от Октябрьской до Горького).

Кроме того, непосредственно 5 августа с 6 до 11 часов стоянка и движение СИМ будет запрещена

  • на улице Гостиной (от Гагарина до Красного моста),
  • на Красном мосту,
  • на улице Московской (от Красного моста до переулка Новосильского),
  • на улице Покровской (от Московской до Советской)
  • на улице Степана Разина (от Московской до Советской),
  • на улице 4-й Курской (от Новосильской до Пушкина),
  • на улице Пушкина (от Красного моста до переулка Новосильского).
  • на площади Мира (от Пушкина до Московской).

ИА «Орелград»


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