Под Орлом ГАИ отметило школьный маршрут из-за плохой дороги

Серьёзные проблемы выявили в Урицком районе.

Это произошло в рамках массовой проверки маршрутов движения школьных автобусов. Её проводили сотрудники Госавтоинспекции.

Известно, что речь идёт об автобусе, который заезжал в местный посёлок Максимовский. ГАИ направило в прокуратуру информацию о его закрытии. Также было возбуждено административное производство в отношении частной компании.

Сообщается, что сотрудники полиции проводили замеры просадки и целостности полотна трассы при помощи дорожной рейки.

ИА «Орелград»