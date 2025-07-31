Под Орлом ГАИ отметило школьный маршрут из-за плохой дороги

31.7.2025 | 12:10 Новости, Транспорт

Серьёзные проблемы выявили в Урицком районе.

Фото: ГАИ Орловской области

Это произошло в рамках массовой проверки маршрутов движения школьных автобусов. Её проводили сотрудники Госавтоинспекции.

Известно, что речь идёт об автобусе, который заезжал в местный посёлок Максимовский. ГАИ направило в прокуратуру информацию о его закрытии. Также было возбуждено административное производство в отношении частной компании.

Сообщается, что сотрудники полиции проводили замеры просадки и целостности полотна трассы при помощи дорожной рейки.

ИА «Орелград»


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