Под Орлом ГАИ отметило школьный маршрут из-за плохой дороги

Серьёзные проблемы выявили в Урицком районе.
Это произошло в рамках массовой проверки маршрутов движения школьных автобусов. Её проводили сотрудники Госавтоинспекции.
Известно, что речь идёт об автобусе, который заезжал в местный посёлок Максимовский. ГАИ направило в прокуратуру информацию о его закрытии. Также было возбуждено административное производство в отношении частной компании.
Сообщается, что сотрудники полиции проводили замеры просадки и целостности полотна трассы при помощи дорожной рейки.
ИА «Орелград»