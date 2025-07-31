В Орловской области впервые разрешили охоту на рысь

В прошедшие годы охота на этого зверя была запрещена из-за его малочисленности.

Губернатор Андрей Клычков установил квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Подобный документ принимается ежегодно, и он очень важен для охотников. В перечень включено шесть видов диких животных, которые в течение года будет разрешено добывать на территории региона. По сравнению с предыдущим периодом в перечне произошли изменения.

Прежде всего, установлена квота на добычу рыси. Губернатор разрешил добыть одну особь представителей данного вида. В прошедшем году квота была нулевой. Возможно, разрешение на добычу связано с увеличением популяции рыси. Если год назад общая численность этого зверя на территории Орловской области насчитывала всего пять особей, то по текущим оценкам сейчас популяция увеличилась до 12 особей.

Кстати, в Орловской области рысь планируется к добыче впервые. По результатам проведения учетных работ в 2025 году, данный вид активно расселяется по территории региона. В сезоне добычи 2025-2026 годов данный вид, напомним, заявлен к добыче в количестве одной особи, что составляет 8,33 процента от учтенной численности вида в охотничьих хозяйствах, где планируется добыча.

Также увеличена квота на добычу лося – в прошедшем году она составляла 122 особи, в предстоящем периоде – 139. Популяция лося, кстати, тоже увеличилась – с 1846 животных в прошлом году до 1983 животных в текущем году. Таким образом, губернатор разрешил орловским охотникам добыть 7 процентов от общей популяции лося в регионе. Больше других традиционно может пострадать европейская косуля. Ее популяция выросло с 10 425 особей в прошлом году до 10 647 в 2025-м.

Квота на добычу этих животных составляет 10,9 процента от общей численности, то есть добыть охотникам в течение года разрешено 1169 косуль, в том числе 26 юных особей в возрасте до одного года. С двух до трех особей увеличена квота на добычу довольно редкого для Орловщины пятнистого оленя. Квоты еще на два вида животных оказались снижены по сравнению с прошедшим годом. Так, квота на добычу барсука снижена с 91 до 90 особей, на добычу благородного оленя – с 22 до 19. Стоит отметить, что популяция благородного лося за год сократилась с 399 до 363 особей.

Для Орловской области благородный олень – это реакклиматизированный охотничий вид. Его на территорию области завезли из «Воронежского» государственного заповедника Воронежской области в конце 1970-х – начале 1980-х годов. В настоящее время этот олень обитает в угодьях Болховского, Дмитровского, Кромского, Мценского, Свердловского и Троснянского районов. На территории государственного природного биологического заказника «Корсунский» Верховского района в 2023 году были выпущены в естественную среду обитания еще шесть особей. Качество угодий для благородного оленя в Орловской области оценивается ниже среднего и приравнивается к 4-му классу бонитета.

К слову, по данным областных властей, освоение утвержденного лимита добычи объектов животного мира в сезоне добычи 2024-2025 годов, по состоянию на 1 апреля 2025 года, в целом по Орловской области составило: по лосю – 115 особей, или 94,3 процента квоты; по благородному оленю – 22 особи, или 100 процентов; по европейской косуле – 959 особей, или 83,8 процента; по барсуку – 79 особей, или 86,8 процента от утвержденного лимита добычи объекта.

ИА “Орелград”