Под Орлом за помощь контрактникам будут платить по 100 тысяч рублей

Новую меру поддержки ввели власти Мценского района.

Администрация Мценского района утвердила порядок предоставления в 2025 году дополнительной меры поддержки гражданам, оказавшим содействие в заключении контракта о прохождении военной службы. Напомним, ранее на региональном уровне аналогичную меру поддержки утвердил губернатор. И он же рекомендовал органам местного самоуправления принять на своих территориях аналогичные документы. Во многом мера поддержки зависит от возможностей бюджета.

Во Мценском районе гражданам, которые помогли другим гражданам заключить контракт на военную службу, будут выплачивать единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Причем такая выплата предусмотрена за каждый заключенный контракт. Она положена при условии учета Министерством обороны РФ каждого нового контрактника именно за Мценским районом. Отметим, что право на указанную меру поддержки имеют лишь совершеннолетние граждане, достигшие возраста 18 лет.

В документе подчеркнуто, что речь идет о заключении контрактов в 2025 году с пунктом отбора на военную службу Московского военного округа по Орловской области. Помогать в заключении контракта можно не только гражданам Российской Федерации, но и иностранным гражданам и даже людям без гражданства. При этом все документы составляются на русском языке. Выплаты осуществляются за счет средств бюджета Мценского района. Для этого соискателю надо подать заявление и пакет документов, доказывающий, что именно он помог другому гражданину заключить военный контракт и что этот контракт действительно заключен и действует.

Ранее, в начале июля во Мценском районе приняли постановление о выплате 550 тысяч рублей самим контрактникам. Данная мера поддержки также предусмотрена за счет средств бюджета района. Указанная единовременная денежная выплата положена гражданам Российской Федерации и лицам без гражданства РФ, заключившим контракт с пунктом отбора на военную службу по контракту Московского военного округа по Орловской области и направленным для прохождения военной службы на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Кстати, постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года. Таким образом, общая сумма выплат при заключении контракта от Мценского района в настоящий момент составляет 1,35 миллиона рублей.

ИА «Орелград»