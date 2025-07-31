На Орловщине нарушителей ПДД оштрафовали на 210 миллионов рублей

Большая часть выписанных дорожных штрафов уже оплачена.

В Орловской области в первом полугодии 2025 года сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, было выявлено 238 238 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. За это время вынесено 233 243 постановления по делам об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных на нарушителей Правил дорожного движения штрафов составила 210,8 миллиона рублей, из них уже взыскано штрафов на сумму 205,3 миллиона рублей.

Такие данные обнародовало региональное Управление МВД России. Сообщается также, что в отчетном периоде времени на орловских дорогах было зарегистрировано 2531 дорожно-транспортное происшествие, в том числе 274 с пострадавшими. В результате аварий, увы, 65 человек погибли и 445 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 69 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 111.

По вине нетрезвых водителей за полгода было совершено 27 ДТП. А вот неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 135 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 188 человек получил ранения различной степени тяжести и 20 человек погибли. То есть примерно треть пострадавших стадии жертвами аварий, произошедших при сопутствующих факторах в виде неудовлетворительных дорожных условий.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения за отчетный период в суд направлено 2193 материала, – следует из информации МУВД России по Орловской области. – По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 297 лиц, еще 77 подвергнуты административному аресту. Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 526 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде возбуждено 61 уголовное дело».

ИА «Орелград»