Самообманом назвали планы по масштабной замене лифтов в Орле

Средства сняли с капремонта зданий.

О мерах, принимаемых администрацией города Орла по решению проблем, связанных с заменой лифтов, отработавших нормативный срок службы, поговорили на комитете ЖКХ Горсовета 30 июля. Представители Фонда капремонта и областной власти, которые формируют программу, на заседание не явились. Городским чиновникам и депутатам осталось только констатировать факты. В 2025-2026 годах в Орловской области планируют заменить 285 лифтов.

«Насколько это реалистично? Физически успеют?» – спросил председатель комитета Илья Жуков.

Заместитель мэра города Орла – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Филатов прямо отвечать не стал, но сообщил, что замена лифта занимает от 2 до 2,5 месяца.

«Зачем себя обманывать!?» – отреагировал Жуков, сопоставив сроки и объем работ.

Заместитель председателя Горсовета Сергей Швалов отметил, что жители не понимают, почему отодвинули сроки комплексного ремонта их домов, почему финансы были перенаправлены на замену лифтов, хотя срок службы можно было продлить проведением экспертизы, к чему такая спешка и оправдана ли она? Отвечать было некому.

Напомним, в апреле Орловский фонд капремонта заказал модернизацию лифтов на 1,1 миллиарда. Контракты заключены с ООО ПО «Евролифтмаш», ООО «Трансэнерго», АО «Щербинский лифтостроительный завод».

ИА “Орелград”