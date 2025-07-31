Мэрии Орла придется заплатить за бункерные площадки

Бюджет задолжал поставщику деньги по контракту.

Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» выиграло судебный процесс у муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципального образования «Город Орел», интересы которого представляло управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Истец требовал взыскать с ответчиков 2,695 миллиона рублей задолженности по контракту на обустройство контейнерных и бункерных площадок на территории города Орла, а также взыскать довольно крупные пени.

Как следует из материалов дела, в октябре 2024 года между ООО «Прометей» и МКУ «ОМЗ города Орла» был заключен муниципальный контракт ценой 2,695 миллиона рублей. Источником финансирования работ являлся бюджет города Орла. Подрядчик принял на себя обязательства по установке контейнерных и бункерных площадок для сбора и накопления мусора. В начале декабря 2024 года стороны подписали акт о приемке, в котором было указано, что все работы выполнены в полном объеме.

Однако в установленный контрактом срок подрядчик денег не получил и начал начислять чиновникам пени за просрочку платежей. К середине июля 2025 года общая сумма пеней выросла до 392,6 тысячи рублей. Поскольку в установленный срок ответчик выполненные работы не оплатил, а письменную претензию истца об уплате задолженности оставил без удовлетворения, подрядчик обратился в арбитражный суд с иском. И представил там доказательства того, что все свои обязательства по контракту выполнил в установленные сроки и в полном объеме.

Позиция чиновников была традиционной для подобных споров – они ссылались на недостаточность и несвоевременность бюджетного финансирования. А суд привычно не счел это веским доводом в пользу того, что подрядчику можно не платить. Иск был удовлетворен в полном объеме. «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» должен погасить задолженность перед подрядчиком и выплатить ему пени в заявленной сумме. Арбитраж также постановил взыскать указанную в его решении сумму с администрации города в случае, если у казенного предприятия не хватит денег на исполнение вынесенного решения.

ИА «Орелград»