Железнодорожный район Орла остался без трамваев

Движение по маршрутам №1, №3 и №4 перекрыто до конца августа.

Такую информацию опубликовали в группе «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» «Вконтакте».

Уточняется, что неудобства связаны с ремонтом газопровода на улице Пушкина. Трамваи, как во время ремонта Красного моста, будут ходить по укороченному маршруту.

Как и тогда, их планируют временно заменить специальными автобусными маршрутами (отмеченными буквой «т»). Расписание таких автобусов появится позже.

Авторы поста указывают, что подробную информацию можно получить, обратившись в Администрацию Орла (управление городского хозяйства и транспорта, отдел организации транспортного обслуживания населения и связи). Контактный телефон – 8 (4862) 43-36-02. Звонки принимаются по будням с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

ИА «Орелград»