Тысячи тонн зараженной продукции выявили в Орле

Зараженная продукция была направлена на специализированные заводы.

В первом полугодии 2025 года из карантинных фитосанитарных зон Орловской и Курской областей в другие регионы страны было отгружено 1,65 миллиона тонн подкарантинной продукции. На указанные партии было оформлено 49,3 тысячи карантинных сертификатов. Но не все партии оказались чистыми. Так, в 2778 случаях в 69,8 тысячах тонн подкарантинной продукции был выявлен карантинный объект – повилика, считающаяся опасным сорным растением. Такие данные обнародовало Территориальное Управление Россельхознадзора.

«По причине выявления карантинных объектов и в связи с несоответствием полноты и достоверности содержащихся в заявлении и документах сведений, Управлением выдано 272 отказа в выдаче карантинных сертификатов, – сообщили в ведомстве. – Зараженная подкарантинная продукция направлена на перерабатывающие предприятия, включенные в реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

Озвучены также итоги осуществления карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска и местах полного таможенного оформления. По информации ведомства, за первое полугодие 2025 года в указанных выше местах сотрудники ведомства проконтролировали 32,6 тысячи тонн подкарантинной продукции, или 1031 партию, 3,805 тысяч штук саженцев семечковых и декоративных культур, а также различных штучных товаров, 6,58 тысячи кубометров пиломатериалов и крепежной древесины. По результатам контроля оформлено 924 акта карантинного фитосанитарного контроля.

ИА «Орелград»