Иск о недобросовестности подрядчика рассмотрели в Орле

Подрядчик пытался оспорить свое включение в «черный список».

Дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Иск подала компания из Москвы «СК Стройинвестцентр», ответчиком стало Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Истец просил суд признать незаконным решение антимонопольного органа. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в процессе была привлечена некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

История началась с электронного аукциона, по результатам которого между НО «РФКР» (заказчик) и ЗАО «СК Стройинвестцентр» (подрядчик) был заключен договор на проведение капитального ремонта крыши и фасада в многоквартирном доме на улице Максима Горького в Орле. Цена контракта составляла 7,11 миллиона рублей. Договор был заключен еще в 2020 году, и в соответствии с ним срок окончания работ истекал 1 октября 2020 года.

Однако подрядчик в установленный срок не уложился. Регоператор капремонта пошел ему навстречу и 1 октября 2020 года заключил с подрядчиком дополнительное соглашение, согласно которому срок окончания работ был сдвинут до 30 июня 2021 года. А 25 июня 2021 года столичный подрядчик заключил договор с субподрядчиком, поручив ему ремонт систем водоснабжения и водоотведения, установку водомерного узла, ремонт системы электроснабжения, кровли, подвальных помещений и фасада.

Суд установил, что в рамках договора подрядчик выполнил только ремонт крыши дома, работы были сданы на сумму 3,203 миллиона рублей. Кстати, регоператор их полностью оплатил. Подрядчик также приступил к ремонту фасада, отмечено в решении суда. Однако выполнил он лишь часть работ. Причем частичный демонтаж старой штукатурки, оштукатуривание и окраска фасада дома оказались выполнены с недостатками: например, на фасаде остались трещины и отслоения.

Регоператор требовал от подрядчика устранить недостатки, однако тот данное требование проигнорировал. В связи с неисполнением подрядчиком принятых на себя обязательств НО «РФКР» направляла подрядчику предупреждения о недопустимости срыва работ. Приемка и оплата работ по ремонту фасада дома заказчиком не производилась, поскольку работы были выполнены некачественно и лишь частично. К выполнению других видов работ подрядчик не приступал.

Проверку тогда провела и прокуратура Советского района города Орла, которая в 2021 и 2022 годах вносила в адрес НО РФКР представления об устранении нарушений жилищного законодательства РФ. Закончилось все расторжением договора с подрядчиком, произошло это в конце октября уже 2022 года. Материалы регоператор передал в Орловское УФАС, которое, изучив все обстоятельства, приняло решение о включении информации в отношении ЗАО «СК Стройинвестцентр» в реестр недобросовестных подрядных организаций. И вот теперь столичная фирма попыталась по суду признать его незаконным, но арбитраж отказал ей в удовлетворении исковых требований. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»