Онкодиспансер «неправильно» купил фибробронхоскоп

Нарушение было вскрыто при проверке, инициированной администрацией губернатора.

Обнародованы результаты контрольного мероприятия, проведенного главным контрольным управлением администрации губернатора и правительства Орловской области. Последняя еще в конце апреля издала приказ о назначении внеплановой выездной проверки бюджетного учреждения здравоохранения «Орловский онкологический диспансер». Это была проверка соблюдения учреждением законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В частности, ревизоры изучили обстоятельства закупки портативного фибробронхоскопа. Бронхоскопия – это эндоскопический метод исследования дыхательных путей, при котором врач с помощью специального прибора осматривает внутреннюю поверхность трахеи, главных и долевых бронхов. Визуализация осуществляется в режиме реального времени, изображение передается на монитор. Аппарат закупался несколько лет назад за счет средств областного бюджета.

Финансирование шло в рамках реализации проекта «Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации». Начальная цена закупки составляла чуть более 1,5 миллиона рублей.

В рамках проверки было установлено, что в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная максимальная цена контракта была обоснована на основании коммерческих предложений, несопоставимых с условиями планируемой закупки. Других нарушений при этом проверяющие не нашли, но в адрес онкологического диспансера все-таки было направлено представление. Информация о результатах проверки также была направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»