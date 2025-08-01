На Орловщине выявили наркоплантации

Полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак – 2025».

Пресс-служба УМВД России по Орловской области озвучила итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак». Подобные мероприятия проводятся ежегодно. Одна из целей заключается в выявлении и уничтожении очагов произрастания растений, содержащих в своем составе наркотические вещества. К таковым, например, относятся сам мак и конопля, причем не так уже и редко орловцы преступают закон, собирая указанные растения. А некоторые и вовсе культивируют их, буквально выращивая наркотики. С этим в очередной раз и столкнулась орловская полиция.

«Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков выявлено два незаконных посева наркосодержащих растений, – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. – По данным фактам возбуждено одно уголовное дело по статье 231 УК РФ, составлен один административный протокол по статье 10.5.1 КоАП РФ. Также выявлено и уничтожено 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 1600 квадратных метров».

Всего же в рамках реализации первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак» на территории Орловской области было выявлено 27 административных правонарушений и 21 наркопреступление. Так, 13 уголовных дел возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 Уголовного кодекса РФ, семь дел – по статье 228.1 УК РФ, одно дело – по статье 231 УК РФ, то есть за наркоплантацию.

«В их числе девять противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, что является приоритетным направлением деятельности в ходе проведения операции, – подчеркнули в пресс-службе УМВД. – Из незаконного оборота изъято 289 граммов наркотических средств, из которых 221 грамм – наркотики растительного происхождения (марихуана, гашиш), 68 граммов – синтетические наркотические средства».

ИА «Орелград»