Орловский бизнес «провернул» 354 миллиарда рублей

Озвучен показатель, отражающий коммерческую деятельность организаций.

В Орловской области в январе-мае 2025 года оборот всех организаций сложился в общей сумме 354,2 миллиарда рублей. По подсчетам специалистов Орелстата, это на 10,7 процента больше, в действующих ценах, чем в соответствующем периоде 2024 года. Данные по показателю представляют собой совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, – поясняют статистики. – В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров, без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей».

Сообщается, что только оборот розничной торговли в январе-мае 2025 года сложился в регионе в общей сумме 93 миллиарда рублей, что на 1,2 процента, в сопоставимых ценах, превысило уровень соответствующего периода 2024 года. Оборот оптовой торговли в январе-мае 2025 года составил 120,7 миллиарда рублей, или 94,6 процента, в сопоставимых ценах, по сравнению с показателем годичной давности. То есть оптовики свои показатели снизили. Но статистики отмечают такой факт: представителями малого предпринимательства в отчетном периоде времени было сформировано 29 процентов оборота оптовой торговли.

Также подсчитано, что в мае 2025 года населению Орловской области было оказано платных услуг на 4,823 миллиарда рублей, что на 0,9 процента меньше показателя мая 2024 года. Однако по итогам января-мая 2025 года услуг орловцам было оказано на общую сумму 25,034 миллиарда рублей, или на 2,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

ИА «Орелград»