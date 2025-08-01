Сегодня меняется расписание автобуса «Ливны – Коротыш»

1.8.2025 | 15:40 Новости, Транспорт

Основанием стали результаты общественного опроса.

ИА “Орелград”

Он проводился на официальной странице «Организатора перевозок» «Вконтакте». Поправки в маршрут №188 поддержали около 73% участников. В опросе участвовали 150 пользователей.

Кроме села Коротыш маршрутом пользуются жители деревень Барково, Горностаевка, Росстани и других окрестных населённых пунктов.

Также с сегодняшнего дня изменится утреннее расписание по маршруту №464 «Мезенский педагогический колледж – Магазин «Звёздный» (с заездом в Тайное)». Автобус будет отправляться в рейс на 30 минут раньше – от остановки «Магазин «Звёздный»» в 05:30, 07:30, 16:00 и 18:00, от остановки «Тайное» в 06:30, 08:30, 17:00 и 19:00. Изменения внесены для удобства студентов Мезенского педагогического колледжа.

ИА «Орелград»


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