Представители ФСБ возложили цветы к бюсту Старинова

1.8.2025 | 16:10 История, Новости

Монумент установлен под Орлом в посёлке Стрелецкий.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Причиной стала круглая дата. Завтра исполнится 125 лет со дня рождения «деда русского спецназа».

Именно в Стрелецком, который сейчас относится к Орловскому муниципальному округу, в годы Великой Отечественной войны работала знаменитая «школа диверсантов», созданная Стариновым. У неё существовал филиал в тогдашнем Брянском районе Орловщины. Всего в основной школе и её подразделении прошли обучение около 10 тысяч человек.

В возложении цветов участвовали сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Орловской области. Молодые сотрудники ведомства посетили музей боевой славы Стрелецкой средней школы, где ближе познакомились с биографией разведчика, уроженца нашей области.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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