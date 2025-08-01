«Залегощь-Агро» выплатило сотруднику 300 тысяч

1.8.2025 | 14:10 Закон и порядок, Новости

Орловец пострадал на производстве.

Фото: vk.com/orelbublik57

Мужчина получил травму, исполняя трудовые обязанности. Однако компенсации пришлось добиваться через суд.

Иск подала Новосильская межрайонная прокуратура. В итоге его удовлетворили. Уточняется, что речь идёт о компенсации морального вреда.

Также в текущем году прокуратура добилась выплаты задержанных зарплат на общую сумму в 14,6 миллиона рублей. Задолженность погасили перед 709 работниками. К ответственности привлекли 34 должностных лица.

Кроме того, был выявлен работодатель, уклонявшийся от оформления трудовых отношений с работником. Его оштрафовали на 8 тысяч рублей.

Всего в текущем году прокурорами установлено около 600 нарушений трудового законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 207 виновных должностных лиц. Также возбуждено 6 уголовных дел.

ИА «Орелград»


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