«Залегощь-Агро» выплатило сотруднику 300 тысяч

Орловец пострадал на производстве.
Мужчина получил травму, исполняя трудовые обязанности. Однако компенсации пришлось добиваться через суд.
Иск подала Новосильская межрайонная прокуратура. В итоге его удовлетворили. Уточняется, что речь идёт о компенсации морального вреда.
Также в текущем году прокуратура добилась выплаты задержанных зарплат на общую сумму в 14,6 миллиона рублей. Задолженность погасили перед 709 работниками. К ответственности привлекли 34 должностных лица.
Кроме того, был выявлен работодатель, уклонявшийся от оформления трудовых отношений с работником. Его оштрафовали на 8 тысяч рублей.
Всего в текущем году прокурорами установлено около 600 нарушений трудового законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 207 виновных должностных лиц. Также возбуждено 6 уголовных дел.
ИА «Орелград»