«Залегощь-Агро» выплатило сотруднику 300 тысяч

Орловец пострадал на производстве.

Мужчина получил травму, исполняя трудовые обязанности. Однако компенсации пришлось добиваться через суд.

Иск подала Новосильская межрайонная прокуратура. В итоге его удовлетворили. Уточняется, что речь идёт о компенсации морального вреда.

Также в текущем году прокуратура добилась выплаты задержанных зарплат на общую сумму в 14,6 миллиона рублей. Задолженность погасили перед 709 работниками. К ответственности привлекли 34 должностных лица.

Кроме того, был выявлен работодатель, уклонявшийся от оформления трудовых отношений с работником. Его оштрафовали на 8 тысяч рублей.

Всего в текущем году прокурорами установлено около 600 нарушений трудового законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 207 виновных должностных лиц. Также возбуждено 6 уголовных дел.

ИА «Орелград»