В Орле издадут книгу воспоминаний о старце Илии

Её готовит известный орловский писатель и издатель Александр Воробьёв.

Он является духовным воспитанником схиархимандрита, который скончался в марте этого года.

Книга под названием «Благословение Батюшки Илия» выйдет в рамках проекта «Духовное наследие Орловщины». Об этом рассказали в Орловской митрополии.

Редактором выступает иеромонах Елеазар (Сухоруков) — руководитель епархиальной комиссии Орловской епархии по работе с вузами и научным сообществом.

Редакционную коллегию проекта «Духовное наследие Орловщины» возглавляет сенатор Вадим Соколов. На днях он провёл заседание, где обсудил дальнейшие планы.

Известно, что особое внимание в книге будет уделено участию Илия в возрождении монашеской жизни, в том числе в восстановлении «Оптиной Пустыни». Также она будет проиллюстрирована редкими архивными фотографиями.

ИА «Орелград»