Орловцам ответят на вопросы о школьных товарах

4.8.2025 | 15:35 Закон и порядок, Новости

Тематическое мероприятие проводит Роспотребнадзор.

Фото: ИА «Орелград»

Консультирование организует и непосредственно орловское управление ведомства. Оно стартует сегодня и завершится 15 августа.

Специалисты ответят на вопросы, связанные с качеством и безопасностью школьных принадлежностей, а также детских товаров.

Задать их можно через единый центр ведомства — по телефону 8-800-555-49-43. Также, по рабочим дням, с 9 до 18 часов (с перерывом с 13:00 до 13:45), звонки принимаются по орловским телефонам:

  • в областном центре — 8 (4862) 41-83-45 и 8 (4862) 42-26-75,
  • во Мценске — 8 (48646) 4-15-39,
  • в Ливнах — 8 (48677) 7-13-34,
  • в Кромах — 8 (48643) 2-15-98,
  • в Верховье — 8 (48676) 2-47-27.

Также можно обратиться на телефон горячей линии «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» — 8 (4862) 75-02-76.

ИА «Орелград»


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