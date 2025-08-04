В Орле открылся центр белорусской сельхозтехники

Это событие анонсировали с минувшего года.

Новость сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Это событие гораздо больше, чем просто появление новой торговой площадки – оно символизирует укрепление экономических отношений между нашей областью и братской республикой», – заявил он.

Клычков напомнил, что центр создаст новые рабочие места и привлечёт инвестиции. А также – позволит белорусским производителям укрепиться на российском рынке.

«Уверен, что представленная техника найдёт широкое применение среди предприятий и организаций Орловщины», – заключил Клычков.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024-го год Орловская область получила белорусской техники на примерно 10 миллионов долларов.

ИА «Орелград»