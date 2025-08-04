В Орле открылся центр белорусской сельхозтехники

4.8.2025 | 15:10 Новости, Экономика

Это событие анонсировали с минувшего года.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Новость сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Это событие гораздо больше, чем просто появление новой торговой площадки – оно символизирует укрепление экономических отношений между нашей областью и братской республикой», – заявил он.

Клычков напомнил, что центр создаст новые рабочие места и привлечёт инвестиции. А также – позволит белорусским производителям укрепиться на российском рынке.

«Уверен, что представленная техника найдёт широкое применение среди предприятий и организаций Орловщины», – заключил Клычков.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024-го год Орловская область получила белорусской техники на примерно 10 миллионов долларов.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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