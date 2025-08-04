Проект инфекционного корпуса больницы Боткина подешевел на 30%

В открытом конкурсе за контракт в Орловской области сошлись четыре компании.

Победителем отбора признано ООО «Монолит «М». 1 августа КО ОО «Орелгосзаказчик» подписан контракт. Цена – 34 600 000 рублей (вместо 50,5 млн начальной). Подрядчик должен выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию в целях строительства инфекционного корпуса БУЗ ОО «Городская больница им. С. П. Боткина». Результат работ рассчитывают получить в конце декабря 2026 года.

ООО «Монолит «М» (ИНН 7802026060) зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Судя по арбитражной практике компании, она работала с ФГБУ «Главрыбвод», Министерством соцзащиты Сахалинской области, ФБУ «Центральная клиническая больница гражданской авиации».

Инфекционный корпус собираются построить под Орлом, неподалеку от деревни Нижняя Лужна. Ожидается, что здание будет многоэтажным и сможет принять более 200 лежачих больных, взрослых и детей.

ИА “Орелград”