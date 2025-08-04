Москвичи получили контракт на ремонт моста через реку Кшень 

4.8.2025 | 7:07 Новости, Строительство, Транспорт

Переправа находится на восьмом километре дороги «Ливны – Навесное» в Орловской области.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

Подрядчика искали с помощью открытого конкурса. По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. 31 июля заключен контракт с ООО «Бурбау» из Москвы. Цена работ – 390,3 млн рублей. Размер аванса – 30%. Подрядчик должен приступить к исполнению контракта в апреле 2026 года, завершить – в декабре 2027, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, предварительно сотрудники «Научно-производственного центра «Древности» провели в археологическое обследование земельного участка, отведенного для реконструкции моста.  В шурфах каких-либо интересных предметов и признаков культурного слоя не обнаружено.

ИА “Орелград”


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