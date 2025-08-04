Москвичи получили контракт на ремонт моста через реку Кшень 

Переправа находится на восьмом километре дороги «Ливны – Навесное» в Орловской области.

Подрядчика искали с помощью открытого конкурса. По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. 31 июля заключен контракт с ООО «Бурбау» из Москвы. Цена работ – 390,3 млн рублей. Размер аванса – 30%. Подрядчик должен приступить к исполнению контракта в апреле 2026 года, завершить – в декабре 2027, указано в ЕИС «Закупки».

Напомним, предварительно сотрудники «Научно-производственного центра «Древности» провели в археологическое обследование земельного участка, отведенного для реконструкции моста. В шурфах каких-либо интересных предметов и признаков культурного слоя не обнаружено.

ИА “Орелград”