Автокредитование в России показывает рост

Объем выдач в июле превысил 164 млрд рублей.

Несмотря на общее снижение годовых показателей, рынок автокредитования демонстрирует позитивную динамику в месячном выражении. По предварительным оценкам ВТБ, рост объема выдач к июню 2025 года составил 23%.

За семь месяцев общий объем выдач автокредитов составил 798 млрд рублей (на 44% ниже аналогичного периода прошлого года). Наблюдается преобладание спроса на новые автомобили, так как высока активность в сегменте господдержки, популярны программы от производителей. Лидеры продаж — китайские и российские марки. Доля других производителей всего около 1%.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин объясняет рост выдач в июле корректировкой стоимости автокредитов из-за снижения ключевой ставки, а также возвращением отложенного спроса.

ИА “Орелград”