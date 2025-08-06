Автокредитование в России показывает рост

6.8.2025 | 12:46 Новости, Экономика

Объем выдач в июле превысил 164 млрд рублей.

ИА “Орелград”

Несмотря на общее снижение годовых показателей, рынок автокредитования демонстрирует позитивную динамику в месячном выражении. По предварительным оценкам ВТБ, рост объема выдач к июню 2025 года составил 23%.

За семь месяцев общий объем выдач автокредитов составил 798 млрд рублей (на 44% ниже аналогичного периода прошлого года). Наблюдается  преобладание спроса на новые автомобили, так как высока активность в сегменте господдержки, популярны программы от производителей. Лидеры продаж — китайские и российские марки. Доля других производителей всего около 1%.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса  ВТБ Алексей Охорзин объясняет рост выдач в июле корректировкой стоимости автокредитов из-за снижения ключевой ставки, а также возвращением отложенного спроса.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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