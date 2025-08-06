Орловца обвиняют в незаконном сборе сведений о знакомой

6.8.2025 | 12:15 Закон и порядок, Новости

Предполагается, что мужчина использовал для этого техническое средство.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Такую информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Обвинительное заключение по уголовному делу возбуждено подзразделением ведомства по Заводскому району Орла. В ближайшее время его рассмотрит местный суд.

Орловцу вменяют статьи 137 и 138.1 УК. Как считают обвинители, он незаконно приобрёл специальные техническое средство для негласного сбора информации, а затем использовал их для сбора сведений, которые относятся к личной или семейной тайне.

По версии следствия, покупка произошла в мае минувшего года. «Объектом интереса» являлась знакомая мужчины. При этом своего согласия на сбор таких сведений она не давала.

ИА «Орелград»


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